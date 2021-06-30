Евро-2020: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 29 июня, были сыграны заключительные матчи 1/8 финала Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, которая победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
Евро-2020
1/8 финала
29 июня
Англия - Германия 2: 0
Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 86
Швеция - Украина 1: 2 (1: 1, 0: 1 доп. Время)
Голы: Форсберг, 43 - Зинченко, 27 Довбик, 120 + 1
- Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
- Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2: 0 .
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