Евро-2020: результаты всех матчей вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, которая победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".



Евро-2020



1/8 финала



29 июня



Англия - Германия 2: 0



Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 86

Швеция - Украина 1: 2 (1: 1, 0: 1 доп. Время)

Голы: Форсберг, 43 - Зинченко, 27 Довбик, 120 + 1

Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2: 0 .

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