Евро-2020: результаты всех матчей пятницы
В пятницу, 2 июля, были сыграны два четвертьфинальных матча Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2020
четвертьфинал
2 июля
Бельгия - Италия 1: 2
Голы: Лукаку, 45 + 2 (пен.) - Барелла, 31 Инсинье, 44
Швейцария - Испания 1: 1 (серия пенальти 1: 3)
Голы: Закария, 8 (авт.) - Шакире, 68
Удаление: Фройлер, 77
- 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании победила Швейцарию и вышла в полуфинал.
- В другом матче четвертьфинала Евро-2020 сборная Италии победила Бельгию.
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