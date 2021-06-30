Евро-2020: Пятов после выхода в 1/4 финала обратился к "диванным экспертам"

Об этом Пятов написал в Instagram.

Он выложил фото с тортом, которым его 28 июня поздравили с 37-м днем рождения и заверил, что загаданное желание сбылось.

"Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение до и после каждого матча! Без исключений! Большой привет профессиональным диванным критикам. P.S. Вот и желание сбылось", - написал Пятов.

Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Чемпионата Европы.

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