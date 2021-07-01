Евро-2020: Малиновский объяснил, почему Украине в игре с Англией выгодно быть "андердогом"
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что из-за статуса фаворита, сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
По словам Малиновского, сборной Украины будет легче играть против Англии, учитывая, что наша команда будет андердогом в этом противостоянии.
"Да, Англия - фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас. Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата", - заверил Малиновский.
Он также добавил, что не согласен с утверждением, что у сборной Украины уже нет задач на Евро-2020, поскольку она и так достигла многого.
"На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, что все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано", - сказал Малиновский.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, матч состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".
- Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.
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- Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.
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