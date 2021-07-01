Евро-2020: Малиновский объяснил, почему Украине в игре с Англией выгодно быть "андердогом"

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам Малиновского, сборной Украины будет легче играть против Англии, учитывая, что наша команда будет андердогом в этом противостоянии.

"Да, Англия - фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас. Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата", - заверил Малиновский.

Он также добавил, что не согласен с утверждением, что у сборной Украины уже нет задач на Евро-2020, поскольку она и так достигла многого.

"На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, что все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано", - сказал Малиновский.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, матч состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".

Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналом чемпионата Европы.

Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.

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