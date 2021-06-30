Евро-2020: где, когда и с кем Украина сыграет в четвертьфинале

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матча завершилось вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".

Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2:0 .

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