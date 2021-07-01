Евро-2020: Экс-тренер сборной Украины указал на ее главную проблему перед игрой с Англией
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией
Об этом сообщает Footboom .
По его словам, сборная Украины в победной игре 1/8 финала против Швеции потратила много физических и психологических сил.
"Меня беспокоит вопрос восстановления игроков в физическом и психологическом планах, ведь в запасе есть только трое суток, а предыдущая игра со Швецией была очень энергозатратной, а также эмоциональной. Будем надеяться, что тренерский штаб сможет привести в порядок игровой и психологический тонус футболистов и настроить команду на свою игру, несмотря на статус соперника", - сказал Сабо.
Он добавил, что Англия является фаворитом игры с Украиной, однако, у него есть предчувствие положительного для команды Андрея Шевченко результата.
"Англия - это, безусловно, серьезный соперник. По подбору игроков, командной игре, индивидуальному мастерству команда Гарета Саутгейта вышла на топ-уровень. Результат встречи прогнозировать не берусь, ведь футбол - непредсказуем. Однако, у меня есть предчувствие на положительный результат. Хочу пожелать нашей сборной хорошей игры и везения", - сказал Сабо, возглавлявший национальную команду в 1994 и 1996-1999 годах.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, матч состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".
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Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
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