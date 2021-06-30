Евро-2020: Довбик побил рекорд трехкратного обладателя "Золотого мяча"
Форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини
Об этом сообщает Sport.ua.
Нападающий сборной Украины забил победный гол в ворота Швеции в компенсированное время овертайма, когда от стартового свистка прошло 120 мин 37 сек. Его гол оказался самым поздним победным голом в истории чемпионатов Европы.
Ранее рекорд принадлежал Мишелю Платини, который на Евро-1984 забил в ворота Португалии на 119-й минуте (118: 53).
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В общем гол Довбика стал вторым наиболее поздним на ЧЕ - достижение удерживает футболист сборной Турции Семих Сентюрк, который в матче Евро-2008 против Хорватии сравнял счет на 122-й минуте.
Украина победила Швецию в дополнительное время - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.
Мишель Платини является трехкратным обладателем "Золотого мяча" и выигрывал самую престижную индивидуальную награду мирового футбола в 1983, 1984 и 1985 годах.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку во время победного матча против Швеции.
- Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что его команда не заслуживала поражения от Украины.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александра Зинченко.
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