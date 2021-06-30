Евро-2020: Довбик побил рекорд трехкратного обладателя "Золотого мяча"

Об этом сообщает Sport.ua.

Нападающий сборной Украины забил победный гол в ворота Швеции в компенсированное время овертайма, когда от стартового свистка прошло 120 мин 37 сек. Его гол оказался самым поздним победным голом в истории чемпионатов Европы.

Ранее рекорд принадлежал Мишелю Платини, который на Евро-1984 забил в ворота Португалии на 119-й минуте (118: 53).

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В общем гол Довбика стал вторым наиболее поздним на ЧЕ - достижение удерживает футболист сборной Турции Семих Сентюрк, который в матче Евро-2008 против Хорватии сравнял счет на 122-й минуте.

Украина победила Швецию в дополнительное время - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.

Мишель Платини является трехкратным обладателем "Золотого мяча" и выигрывал самую престижную индивидуальную награду мирового футбола в 1983, 1984 и 1985 годах.

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