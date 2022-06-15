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"еВраг": чатом воспользовалось 313 тыс. украинцев

15 июня, 2022 среда
13:49
война с Россией

В чате "еВраг" уже 313 тыс. украинцев сообщило информацию об оккупантах

Об этом сообщила Минцифра в телеграмме .

"К чату " еВраг " уже присоединились 313 тыс. украинцев. Именно столько пользователей стали потенциальными народными разведчиками. Благодарны каждому, особенно находящимся в оккупированной территории, за ваши сообщения о врагах в чатбот", - подчеркнули в министерстве.

Для украинских военных особенно важна информация о российских бензовозах, скоплениях техники, перемещении колонн техники, транспортировке техники по железной дороге, складах с боеприпасами, радиолокационных станциях, позициях артиллерии и полевых аэродромах для вертолётов.

"Заметили что-нибудь из этого списка? Убедитесь, что вы на безопасном расстоянии, и сфотографируйте скрытой камерой без звука. Отправьте в "Враг" и удалите переписку с чатом и все фото/видеодоказательства на смартфоне. Нет возможности снять врагов? Опишите все, что увидели текстом", - отметили в Минцифре.

Чат-бот существует только в телеграмме. Перейти к нему можно с главного экрана приложения "Действие" или из соцсетей Минцифры.

  • В начале марта в Минцифри создали чатбот в Telegram "еВраг", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.
  • С 7 апреля в чате "еВраг" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле.
  • 13 апреля ВСУ разыскивали российские комплексы связи Редут-2УС и просили очевидцев движения или дислокации такой техники сообщать об этом в чатбот "Враг".
  • 24 мая в Минцифри назвали "еВраг" одним из основных достижений в кибервойне с Россией.
  • По состоянию на 2 июня на "Еврог" поступило более 700 заявок о коллаборантах

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