"еВосстановление": в течение суток 3 тыс. украинцев подали заявки на компенсацию за разрушенное жилье
В первый день работы государственной программы компенсации за разрушенное жилье "еВосстановление" заявки подали 3 000 украинцев
Об этом сообщила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина в эфире "Радио Свобода".
Из всех заявок 41% касается восстановления частных домов и почти 59% – восстановление квартир.
За поврежденные в результате боевых действий квартиру или дом можно получить до 200 тысяч гривен компенсации, но расчет стоимости произойдет после того, как заявки обработают представители местного самоуправления.
"Людям нужно через приложение "Дия" сообщить, какие есть повреждения, затем работают органы местного самоуправления, которые обязаны в течение одного месяца рассмотреть заявку. Это фактически заполнение чек-листа, то есть работник местного самоуправления подтверждает "минус два окна, повреждена крыша, минус один пролет". Затем по формуле, которая заложена в приложение, уже производится автоматический расчет по той стоимости, которая задана в самой программе. И тогда, когда орган местного самоуправления подтвердил, что есть вот такое разрушение, тогда автоматически есть начисление на карточку", - говорит Азархина.
Для тех, у кого нет смартфона с приложением "Дия", в программе примут участие Укрпочта и центры предоставления административных услуг, где можно будет получить компенсацию.
Денежные средства на восстановление будут выделены из Фонда для ликвидации последствий вооруженной агрессии. По словам заместителя министра, фонд имеет два источника поступлений: имущество, конфискованное в рамках российских санкций, и доходы Национального банка.
Сейчас в фонде 35 миллиардов гривен, однако Министерство финансов, как сообщила Азархина, дает прогнозы об увеличении поступлений.
- 10 мая запущена программа "еВосстановление" - государственная помощь на ремонт жилья, поврежденного войной. Это касается незначительных повреждений, таких как замена окон или кровли.
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