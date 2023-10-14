еВосстановление: в Минцифре рассказали, сколько средств получили украинцы на ремонт поврежденного жилья
С начала запуска программы еВосстановление около 19,3 тысяч украинцев получили средства на ремонт поврежденного жилья: в общей сложности им выплатили 1,5 миллиарда гривен
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что возможность отправить сообщение о поврежденном или разрушенном имуществе появилась в Дии с первого месяца полномасштабного российского вторжения. С тех пор поступило более 535 тысяч сообщений. Все они хранятся в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. В то же время программа Восстановление заработала в мае.
"еВосстановление - одна из самых сложных услуг, которую мы запустили. Человек подает заявление в Дию, параллельно происходит проверка данных по многим реестрам. Далее информация обрабатывается, хранится, логируется с электронной подписью. Это целая цифровая экосистема - от Реестра поврежденного и разрушенного имущества до возможности подать заявление через Дию. В общей сложности уже 50 тысяч украинцев подали заявления о получении средств на ремонт жилья. 19,3 тысяч из них получили выплаты на сумму 1,5 млрд грн", - указал Федоров.
Он добавил, что также уже получили 4,2 тысяч заявлений на компенсацию за разрушенное имущество.
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил , что на компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье по программе еВосстановление в Харьковской области подали более 16 тыс. заявлений. Это делает область лидером по количеству поданных заявлений на компенсацию.
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