еВосстановление: теперь владельцы уничтоженного жилья могут оформить заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома
В Украине во вторник, 1 августа, стартовал второй этап реализации государственной программы еВосстановление: с сегодняшнего дня заявку на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома могут оформить владельцы разрушенного жилья
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что компенсацию смогут получить собственники жилья, которое:
- разрушено из-за боевых действий после 24 февраля;
- не подлежит восстановлению;
- расположено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.
Заявку можно подать через приложение "Дия". Для этого нужно:
- предоставить информационное сообщение о повреждении или разрушении дома.
- отправить заявку на получение компенсации с помощью услуги есть Восстановление в Дии.
Для заявки необходимо выбрать при наличии льготную категорию, предоставить свои контактные данные и заказать справку о несудимости.
"Поданные заявления будет рассматривать специальная комиссия, созданная при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решения о предоставлении компенсации. Отметим, что впоследствии будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦНАП, нотариуса и орган социальной защиты", - рассказывают в Министерстве восстановления.
Там добавили, что компенсацию будут предоставлять заявителям в виде электронного жилищного сертификата, который можно использовать для покупки жилья или инвестиции в будущую недвижимость.
Министерство восстановления работает над разработкой механизма для выплаты средств для строительства нового частного дома на собственном земельном участке.
- В Комитете Совета по организации госвласти рассказали , кто получит компенсацию за разрушенное жилье в первую очередь. Рассмотрение заявок граждан на получение компенсации за утраченное жилье будет происходить через цифровые инструменты, так что ни одна комиссия не сможет повлиять на очередность.
- 21 апреля Кабинет Министров принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья.
- 10 мая была запущена программа "Восстановление" - государственная помощь на ремонт жилья, поврежденного войной. Это касается незначительных повреждений, таких как замена окон или кровли.
- 30 мая появилась возможность подать заявки на восстановление поврежденного жилья для людей, не имеющих действия или смартфона. Это можно сделать в ЦНАПе или органе соцзащиты в своей общине.
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