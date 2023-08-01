Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что компенсацию смогут получить собственники жилья, которое:

разрушено из-за боевых действий после 24 февраля;

не подлежит восстановлению;

расположено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Заявку можно подать через приложение "Дия". Для этого нужно:

предоставить информационное сообщение о повреждении или разрушении дома.

отправить заявку на получение компенсации с помощью услуги есть Восстановление в Дии.

Для заявки необходимо выбрать при наличии льготную категорию, предоставить свои контактные данные и заказать справку о несудимости.

"Поданные заявления будет рассматривать специальная комиссия, созданная при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решения о предоставлении компенсации. Отметим, что впоследствии будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦНАП, нотариуса и орган социальной защиты", - рассказывают в Министерстве восстановления.

Там добавили, что компенсацию будут предоставлять заявителям в виде электронного жилищного сертификата, который можно использовать для покупки жилья или инвестиции в будущую недвижимость.

Министерство восстановления работает над разработкой механизма для выплаты средств для строительства нового частного дома на собственном земельном участке.