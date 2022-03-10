еВорог: Минцифры создали чатбот для предупреждения ВСУ о позициях врага

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.



Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение Дия. Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.



"Все данные мы оперативно проверяем и передаем в ВСУ. Это поможет Штабу Вооруженных Сил Украины отслеживать передвижение оккупанта и быстро дать достойный отпор", - отмечают в ведомстве.



Как воспользоваться услугой Враг:

Перейдите из своего смартфона в чат-бот в Telegram . Щелкните Авторизироваться и подтвердите личность в приложении Дия Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов Отправьте фото или видео Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага Опишите подробнее то, что вы увидели

Ранее сообщалось, что Минцифры опубликовало девять чатов, которые позволят преодолеть российских кафиров и оказать помощь себе или близким людям во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Отмечают, что эти простые шаги помогут украинской армии преодолеть врага.