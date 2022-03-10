еВорог: Минцифры создали чатбот для предупреждения ВСУ о позициях врага
В Минцифре создали чат в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение Дия. Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.
"Все данные мы оперативно проверяем и передаем в ВСУ. Это поможет Штабу Вооруженных Сил Украины отслеживать передвижение оккупанта и быстро дать достойный отпор", - отмечают в ведомстве.
Как воспользоваться услугой Враг:
- Перейдите из своего смартфона в чат-бот в Telegram .
- Щелкните Авторизироваться и подтвердите личность в приложении Дия
- Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов
- Отправьте фото или видео
- Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага
- Опишите подробнее то, что вы увидели
- Ранее сообщалось, что Минцифры опубликовало девять чатов, которые позволят преодолеть российских кафиров и оказать помощь себе или близким людям во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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