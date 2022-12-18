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OPINION

Эволюция Святого Николая по-украински

Галина Пагутяк
18 декабря, 2022 воскресенье
10:07
Мнение

Дети лучше разбираются в этой ситуации, чем взрослые. И подсознательно понимают, что святой Николай способен защитить их. Всех-всех украинцев

Святого Николая изображают с книгой, а не с мечом. Книга в его руках стала оружием. Чрезвычайно активный, вездесущий, трудолюбивый, любимец украинских крестьян, и притом скромный в повседневной жизни, епископ Мирликийский, живший в 6 в., не только давал облегчения нуждающимся, тайно принося им под двери необходимое, но и изгонял злых духов отовсюду только ступала его нога. "…Лукавые же духи, никак не могли стерпеть прихода святого, плачевные испускали голоса, страшно визжали и убегали побежденные, и из своих мест изгнаны были оружием молитв непобедимого Воина Христова Святителя Николая…" (о.Д. Туптало, Жития Святых).

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В Нагуевичах есть церковь Перенесения мощей святого Николая Мирликийского, возникшае на месте бывшего монастыря, где еще в 18 в. монахи занимались экзорцизмом. В основном изгоняли злых духов из женщин, о чем свидетельствуют протоколы инквизиции Перемышльского духовного суда. Была в церкви икона 17 в. с житием святого, где изображена в отдельном медальоне сцена изгнания злого духа из девушки из Нагуевич. Святой на ней в монашеской одежде с атрибутами экзорциста – святой водой, кропилом и Библией. Детям не обязательно знать, что тех, из кого не могли выгнать бесов, сжигали на терновом огне. Им следует объяснить, что святой Николай не кичевой Санта Клаус, чей культ стал глобальным явлением массовой культуры, и по Украине не разъезжает на оленях, а ходит пешком из дома в дом в ночь с 18 на 19 декабря, чтобы положить под подушку подарки. Не является он и Дедом Морозом, который на самом деле был демоном и тем страшилой, которому жертвовали птичек.

Святой на иконе в монашеской одежде с атрибутами экзорциста – святой водой, кропилом и Библией. Детям не обязательно знать, что тех, из кого не могли выгнать бесов, сжигали на терновом огне

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В одном из магазинчиков, где понемногу торгуют всякой мелочью, я увидела две идентичные книжечки развивающего характера: одна о святом Николае, другая о Деде Морозе. Кто пытался удовлетворить спрос обеих категорий потребителей. Как в спивомовке Степана Руданского, где бабушка лепит одну свечу святому, а другую — черту. Мне стало немного смешно, а дальше я подумала, что пора уже Святому Николаю заняться экзорцизмом и выгнать из кое-кого демонов совка. Сейчас идет война и у всех украинских детей первое желание, чтобы скорее наступила победа. Они не пишут об этом ни Дедушке Морозу, ни Санта Клаусу, а только Святому Николаю, потому что он свой, родной. Дети лучше разбираются в этой ситуации, чем взрослые. И подсознательно понимают, что святой Николай способен защитить их. Всех-всех украинцев. Ибо он справедлив и его призвание — прогонять всякую нечисть с нашей земли.

Сейчас идет война и у всех украинских детей первое желание, чтобы скорее наступила победа. Они не пишут об этом ни Дедушке Морозу, ни Санта Клаусу, а только Святому Николаю, потому что он свой, родной. Дети лучше разбираются в этой ситуации, чем взрослые

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Когда я в начале 80-х училась в Киеве, то с удивлением обнаружила, что об обычае класть под подушку детям подарки мои сокурсники даже не слышали. Под Новый год можно было заказать Деда Мороза и Снегурочку, но это в городе. В деревнях такой роскоши никто себе не мог позволить. Правда, на западе Украины в садах и школах появлялись эти персонажи, но домой их на порог никто бы не пустил. Сельские школьники осенью собирали колхозные картофель и свеклу, и на заработанные деньги школа под Новый год покупала беднейшим из них какую-нибудь одежду, а на остальное – сладости всем детям. В пакете из грубой бумаги было несколько печень и карамельки барбарис и дюшес, но и этим дети радовались. Чего-то большего школа не могла себе позволить за те мизерные деньги, которые заработали дети, оторванные от учебы, на рабских плантациях. Но у нас был Николай, и он был настоящий. Его ждали, ему молились, а у церкви еще и стояла часовня с гипсовой фигурой святого, и когда мы заглядывали в окошко, то чувствовали сладостный трепет перед этим пронзительным взглядом из-под густых бровей. Но даже мы не знали, что он еще и изгоняет бесов. А то просили бы изгнать бесов коммунистической идеологии из всех украинцев и, кто знает, может, обрели бы Независимость раньше.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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