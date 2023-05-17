Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что около 56% заявлений касаются помощи в восстановлении квартиры, 43,4% – частного дома и менее 1% – других жилых помещений.

Больше всего заявлений подали жители Харьковской – 3554 заявления, Киевской – 2852, Николаевской – 870, Донецкой – 688 и Херсонской областей – 649.

Затем комиссии, созданные в муниципалитетах, будут прорабатывать заявки и начнут осмотры домов. По состоянию на 17 мая уже создано 108 комиссий.

"Информируем граждан, чье жилье было повреждено, подавать заявления о выплате помощи в приложении Дия. Перед этим нужно предварительно подать через Дию, нотариуса или ЦНАП информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано", - говорится в сообщении.