"єВідновлення": за первую неделю более 10 тыс. украинцев подали заявления на получение помощи
За первую неделю работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення" более 10 тысяч украинцев подали заявления
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что около 56% заявлений касаются помощи в восстановлении квартиры, 43,4% – частного дома и менее 1% – других жилых помещений.
Больше всего заявлений подали жители Харьковской – 3554 заявления, Киевской – 2852, Николаевской – 870, Донецкой – 688 и Херсонской областей – 649.
Затем комиссии, созданные в муниципалитетах, будут прорабатывать заявки и начнут осмотры домов. По состоянию на 17 мая уже создано 108 комиссий.
"Информируем граждан, чье жилье было повреждено, подавать заявления о выплате помощи в приложении Дия. Перед этим нужно предварительно подать через Дию, нотариуса или ЦНАП информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано", - говорится в сообщении.
- 10 мая запущена программа "єВідновлення" - государственная помощь на ремонт жилья, поврежденного войной. Это касается незначительных повреждений, таких как замена окон или кровли.
- В первый день работы государственной программы компенсации за разрушенное жилье "єВідновлення" заявки подали 3000 украинцев.
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