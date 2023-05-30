Об этом заявил на заседании правительства 30 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы продолжаем программу помощи на ремонт поврежденного имущества єВідновлення. На сегодняшний день уже подано более 15 тысяч заявлений, регионы активно создают комиссии и рассматривают заявления от владельцев поврежденных объектов недвижимости", - сказал он.

По его словам, правительство заботится о том, чтобы программа действовала максимально эффективно и понятно людям.

"Теперь заявку для получения средств на ремонтные работы смогут подать и те, у кого нет Дии или смартфона. Нужно обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты в своей громаде, и там помогут заполнить заявку", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что для консультаций по программе єВідновлення можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15-45.