єВідновлення: теперь заявку для получения средств могут подать и те, у кого нет Дии или смартфона
Правительство предусмотрело возможность для людей, не имеющих Дию или смартфона, подавать заявки на восстановление поврежденного жилья по программе
Об этом заявил на заседании правительства 30 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы продолжаем программу помощи на ремонт поврежденного имущества єВідновлення. На сегодняшний день уже подано более 15 тысяч заявлений, регионы активно создают комиссии и рассматривают заявления от владельцев поврежденных объектов недвижимости", - сказал он.
По его словам, правительство заботится о том, чтобы программа действовала максимально эффективно и понятно людям.
"Теперь заявку для получения средств на ремонтные работы смогут подать и те, у кого нет Дии или смартфона. Нужно обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты в своей громаде, и там помогут заполнить заявку", - сказал Шмыгаль.
Также он отметил, что для консультаций по программе єВідновлення можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15-45.
- 10 мая была запущена программа єВідновлення – государственная помощь на ремонт жилья, поврежденного войной. Это касается незначительных повреждений, таких как замена окон или кровли.
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