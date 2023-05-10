Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины .

С сегодняшнего дня все украинцы, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой єВідновлення в Дии. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Приоритет будет у участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны, ветеранов войны, членов семей погибших военных, мобилизованных, многодетных семей, лиц с инвалидностью I и II группы, родителей-воспитателей детского дома семейного типа; опекунов/попечителей и приемных родителей, детей-сирот и лишенных попечительства.

Граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

Чтобы получить государственную помощь на ремонт поврежденного войной жилья, необходимо подать сообщение в Дии и открыть карту єВідновлення в одном из банков-партнеров. Также впоследствии это возможно будет через ЦНАП, нотариуса или управление соцзащиты.

Комиссия при громаде рассмотрит заявку в течение месяца и определит сумму, которая будет начислена. Расчет помощи будет производиться на основе принятого правительством чек-листа .

Помощь можно потратить на строительные материалы и работы от подрядчиков, подключенных к программе. Средства нужно использовать в течение года.

Дополнительные вопросы относительно єВідновлення можно задать на правительственной горячей линии 1545, а также команде поддержки Дии.

По данным областных администраций, с 24 февраля 2022 года разрушены или повреждены почти 18,5 тысячи многоэтажных жилых домов и более 142 тысяч частных домов.

"В ближайших планах – запуск механизма компенсаций за разрушенное жилье, предусмотренного законом №2923. Ожидаем, что уже к концу этого года тысячи украинцев смогут приобрести новое жилье", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.