Евгений Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian

Об этом идет речь на сайте The Guardian.

В начале 2022 года украинский фотограф Евгений Малолетка работал в Казахстане, но вернулся домой, на фоне новостей о росте угрозы полномасштабного вторжения россиян.

Уже в середине января он вернулся в Харьков и работал корреспондентом для Associated Press в Донбассе.

Когда Малолетка и команда AP (в составе Малолетки, Мстислава Чернова и Василисы Степаненко, - ред.) оценили, что вторжение неизбежно, они переехали в город Мариуполь на юго-востоке Украины. Они думали, что если начнется война, то Мариуполь будет ключевым, потому что это стратегический морской порт. Они не ошиблись", - говорится в материале.

Отмечается, что они приехали в город за час до начала полномасштабного вторжения. Малолетка вместе с видеожурналистом Мстиславом Черновым и продюсером Василисом Степаненко стали единственными представителями международных медиа, работавших в городе.

Команда документировала разрушение города, работу врачей, жертв среди гражданского населения. Кадры, снятые 9 марта у разрушенного после российских обстрелов роддома, вызвали один из самых больших резонансов войны с Россией.

В течение 20 дней команда фиксировала преступления России, но вынуждена была уехать из-за того, что оккупанты начали разыскивать фотографов. После Мариуполя Евгений продолжил работу в горячих точках: в Харькове, Изюме, Херсоне.

13 декабря украинские фотокорреспонденты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, освещавшие войну в Мариуполе, получили международную премию "За свободу печати" от организации "Репортеры без границ".

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