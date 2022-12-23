Евгений Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian
Редакция Guardian Picture Desk признала украинского фотографа Евгения Малолетко, который работает для Associated Press, самым лучшим фотографом 2022 года
Об этом идет речь на сайте The Guardian.
В начале 2022 года украинский фотограф Евгений Малолетка работал в Казахстане, но вернулся домой, на фоне новостей о росте угрозы полномасштабного вторжения россиян.
Уже в середине января он вернулся в Харьков и работал корреспондентом для Associated Press в Донбассе.
Когда Малолетка и команда AP (в составе Малолетки, Мстислава Чернова и Василисы Степаненко, - ред.) оценили, что вторжение неизбежно, они переехали в город Мариуполь на юго-востоке Украины. Они думали, что если начнется война, то Мариуполь будет ключевым, потому что это стратегический морской порт. Они не ошиблись", - говорится в материале.
Отмечается, что они приехали в город за час до начала полномасштабного вторжения. Малолетка вместе с видеожурналистом Мстиславом Черновым и продюсером Василисом Степаненко стали единственными представителями международных медиа, работавших в городе.
Команда документировала разрушение города, работу врачей, жертв среди гражданского населения. Кадры, снятые 9 марта у разрушенного после российских обстрелов роддома, вызвали один из самых больших резонансов войны с Россией.
В течение 20 дней команда фиксировала преступления России, но вынуждена была уехать из-за того, что оккупанты начали разыскивать фотографов. После Мариуполя Евгений продолжил работу в горячих точках: в Харькове, Изюме, Херсоне.
- 13 декабря украинские фотокорреспонденты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, освещавшие войну в Мариуполе, получили международную премию "За свободу печати" от организации "Репортеры без границ".
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