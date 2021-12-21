Евгений Чикаленко - одна из захватывающих меня фигур - Княжицкий
Сегодня 160 лет со дня его рождения
Народный депутат Николай Княжицкий вспоминает эту выдающуюся фигуру на своей странице в Facebook .
"Чикаленко меценат, публицист, общественный деятель. Он инициировал создание Центральной Рады, пригласил вернуться в Киев Грушевского, финансово поддерживал украинские ежедневные газеты, в частности "Раду", научную и творческую деятельность украинцев в Галичине. Если бы мы проводили земельную реформу за Чикаленко (а он профессионально ее разрабатывал ), украинские земли давно стали источником благосостояния каждого украинца", - пишет Княжицкий.
Вот его известные цитаты:
"Легко любить Украину до глубины души, а вы попробуйте любить ее до глубины своего кармана."
"Когда-то Украина таки будет самостоятельной. Не пропадут дурно отсих почти два года самостоятельного существования, не пропадет напрасно та кровь, которую проливают теперь украинцы, не пройдет бесследно обдирание народа московскими большевиками; сознание национальное среди украинского народа за эти два года выросло безмерно больше, чем за последние 200 лет, и теперь уже никакие меры наших соседей-врагов не смогут вычеркнуть, вытереть из жизни нашего народа этого сознания"
"Это портрет Чикаленко работы Ивана Труша, который помог реставрировать львовскому Дому Франко", - написал Княжицкий.
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