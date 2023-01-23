"Эвертон", за который играет Мыколенко, решил уволить главного тренера
Английский футбольный клуб "Эвертон" решил уволить Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера
Об этом сообщает Sky Sports.
Клуб из Ливерпуля решил уволить Фрэнка Лэмпарда из-за неудовлетворительных результатов. Это произошло после того, как "Эвертон" 21 января проиграл в чемпионате Англии "Вест Хэму" (0:2) и потерпел четвертое подряд поражение в премьер-лиге.
44-летний Лэмпард возглавил "Эвертон" в январе 2022 года. Клуб имеет 15 очков и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место.
За ливерпульцев выступает украинский защитник Виталий Мыколенко.
- 21 января украинец Михаил Мудрык впервые сыграл за "Челси" в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля".
- 23 января другого украинского футболиста Александра Зинченко признали лучшим игроком "Арсенала" в победном матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".
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