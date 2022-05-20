"Эвертон" совершил невероятный камбек и спасся от вылета из АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

К 54-й минуте "Эвертон" проиграл "Кристалл Пеласу" 0:2, но сумел перевернуть ход игры, и забил трижды. Голы на свой счет записали Майкл Кин, Ришарлисон и Доменик Калверт-Льюин.

Украинец Виталий Миколенко провел на поле весь поединок. По версии Whoscored, левый защитник "Эвертона" провел приличный матч и получил отметку 7,0.

"Эвертон" благодаря победе спасся от вылета из АПЛ. За один матч до конца чемпионата "ириски" поднялись на 16-ю позицию и находятся на расстоянии 4 очков от зоны вылета.

15 мая лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог обыграть в Лондоне "Вест Гэм" в 37-м туре Премьер-лиги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb