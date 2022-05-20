"Эвертон" совершил невероятный камбек и спасся от вылета из АПЛ
В перенесенном матче 33-го тура АПЛ "Эвертон" победил "Кристалл Пелас"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
К 54-й минуте "Эвертон" проиграл "Кристалл Пеласу" 0:2, но сумел перевернуть ход игры, и забил трижды. Голы на свой счет записали Майкл Кин, Ришарлисон и Доменик Калверт-Льюин.
Украинец Виталий Миколенко провел на поле весь поединок. По версии Whoscored, левый защитник "Эвертона" провел приличный матч и получил отметку 7,0.
"Эвертон" благодаря победе спасся от вылета из АПЛ. За один матч до конца чемпионата "ириски" поднялись на 16-ю позицию и находятся на расстоянии 4 очков от зоны вылета.
- 15 мая лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог обыграть в Лондоне "Вест Гэм" в 37-м туре Премьер-лиги.
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