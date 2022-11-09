"Эвертон" собирается купить звездного конкурента для украинца Николенко

Об этом сообщает авторитетный журналист Жак Тальбот.

По информации источника, летом Люк Шоу уже вел переговоры с "Лестером" и "Эвертоном" о возможном сотрудничестве. В подписании 27-летнего защитника лично очень заинтересован главный тренер ливерпульской команды Фрэнк Лэмпард.

В планах Люка Шоу продлить контракт с "Манчестер Юнайтед", действующим до конца текущего сезона. У клуба есть опция пролонгации еще на год, но сам защитник хотел получить новый 5-летний договор. Боссы МЮ пока сомневаются.

В текущем розыгрыше АПЛ Люк Шоу провел 9 матчей и отличился 1 ассистом. Англичанин выступает на той же позиции, что Виталий Миколенко в "Эвертоне".

На счету 23-летнего Миколенка 14 матчей в этом сезоне АПЛ, он появлялся на поле в каждом матче, но не отличался результативными действиями.

Transfermarkt оценивает Миколенка в 22 млн. евро. Цена Шоу – 28 млн.

Футбольная агентка Рафаэла Пимента уверена, что норвежский форвард Эрлинг Холанд станет первым футболистом, за которого заплатят более миллиарда евро.

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