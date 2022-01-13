"Эвертон" продал за 30 млн евро главного конкурента Николенко
Французский футболист английского "Эвертона" Люка Динь перешел в "Астон Виллу"
Об этом сообщает официальный сайт "Астон Виллы" .
Сумма трансфера составила 25 млн. фунтов (около 30 млн. евро). Динь будет выступать за команду из Бирмингема под номером 27.
Люка Динь был основным левым защитником "Эвертона". В нынешнем сезоне 28-летний француз сыграл за ливерпульцев 15 матчей и забил 1 гол. Он считался главным конкурентом новичка "Эвертона" – украинца Виталия Миколенко – в борьбе за место на левом фланге обороны.
Также Динь выступал за французские "Лилль", ПСЖ, итальянскую "Рому" и испанскую "Барселону". Провел 43 матча за сборную Франции, в составе которой выиграл Лигу наций-2021.
- 12 января стало известно, что Люка Динь переходит в "Астон Виллу".
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