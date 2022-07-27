"Эвертон" подписал конкурента для Миколенко
Английский "Эвертон" объявил о трансфере левого защитника Рубена Винагре
Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".
"Спортинг" и "Эвертон" договорились об аренде португальца Винагре на один год. Финансовые условия перехода не сообщаются. Левый защитник станет главным конкурентом для Виталия Миколенко за место в основе.
23-летний португалец будет выступать под 29-м номером. В прошлом сезоне Рубен Винагре сыграл 18 матчей и отдал 2 ассиста.
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