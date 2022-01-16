"Эвертон" объявил об отставке тренера, купившего украинца Миколенко

Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".

Клуб из Ливерпуля пообещал, что в ближайшее время объявит имя преемника Бенитеса. 61-летний испанец возглавлял "Эвертон" с июля 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2024 года.

Бенитеса решили уволить после поражения в 22-м туре чемпионата Англии от аутсайдера Премьер-лиги "Норвича" - 1:2. В общей сложности ливерпульцы в последних 13 матчах АПЛ одержали только одну победу. Они имеют 19 очков и занимают в турнирной таблице 15-е место.

Рафаэль Бенитес был инициатором приглашения в "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, который перешел в английский клуб из "Динамо" 1 января.