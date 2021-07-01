"Эвертон" нашел замену звездному тренеру Анчелотти, который вернулся в "Реал"

Об этом сообщает официальный Twitter "Эвертона".



61-летний Бенитес подписал с "Эвертоном" контракт на три сезона. Последним местом работы испанца был китайский "Далянь О". Последние полгода тренер провел без клуба.

Рафаэль Бенитес наиболее известный своей работой в "Ливерпуле", с которым в свое время выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и английский Суперкубок. Также возглавлял "Валенсию", "Реал", "Челси", "Наполи", "Интер" и "Ньюкасл".

В "Эвертоне" Бенитес заменит Карла Анчелотти, который вернулся в мадридский "Реал". Этот сезон АПЛ "Эвертон" под руководством итальянца завершил на 10 месте и не попал в еврокубки.