"Эвертон" Мыколенко передумал подписывать контракт с новым тренером из Португалии

Об этом сообщает Mirror.



По информации источника, директоры "Эвертона" убедили владельца клуба Фархада Мошири не торопиться с очередным решением по тренеру.



В "Эвертоне" приостановили переговоры с португальцем Витором Перейрой и теперь занимаются поисками альтернатив, среди которых возможно назначение временного тренера.



Исполняющим обязанности главного тренера "Эвертона" сейчас является Данкан Фергюсон.

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