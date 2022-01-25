"Эвертон" Мыколенко передумал подписывать контракт с новым тренером из Португалии
Английский "Эвертон" приостановил переговоры с португальским тренером Витором Перейрой
Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, директоры "Эвертона" убедили владельца клуба Фархада Мошири не торопиться с очередным решением по тренеру.
В "Эвертоне" приостановили переговоры с португальцем Витором Перейрой и теперь занимаются поисками альтернатив, среди которых возможно назначение временного тренера.
Исполняющим обязанности главного тренера "Эвертона" сейчас является Данкан Фергюсон.
- Напомним, 15 января Виталий Миколенко провел против "Норвича" первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии.
- 16 января "Эвертон" уволил с должности главного тренера испанца Рафаэля Бенитеса.
- 24 января сообщалось, что португалец Витор Перейра и его тренерский штаб прибудут в Англию для подписания контракта с "Эвертоном".
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