"Эвертон" Мыколенко объявил имя нового главного тренера

Об этом сообщает официальный Twitter "Эвертона".



Фрэнк Лэмпард подписал с "Эвертоном" контракт до июня 2024 года. Англичанин был без работы более года после ухода из "Челси" в январе 2021-го.



"Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала в 20 матчах 19 очков. Ранее "ирисок" тренировал испанец Рафаэль Бенитес.



За "Эвертон" выступает украинец Виталий Мыколенко.

✍️ | Everton Football Club может подтвердить приложение Frank Lampard в качестве Club's New Manager. — Everton (@Everton)January 31, 2022

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