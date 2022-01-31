"Эвертон" Мыколенко объявил имя нового главного тренера
Английский "Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера
Об этом сообщает официальный Twitter "Эвертона".
Фрэнк Лэмпард подписал с "Эвертоном" контракт до июня 2024 года. Англичанин был без работы более года после ухода из "Челси" в январе 2021-го.
"Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала в 20 матчах 19 очков. Ранее "ирисок" тренировал испанец Рафаэль Бенитес.
За "Эвертон" выступает украинец Виталий Мыколенко.
- Напомним, 15 января Виталий Мыколенко провел против "Норвича" первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии.
- 16 января "Эвертон" уволил с должности главного тренера испанца Рафаэля Бенитеса.
- 24 января сообщалось, что португалец Витор Перейра и его тренерский штаб прибудут в Англию для подписания контракта с "Эвертоном".
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