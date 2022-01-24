"Эвертон" Мыколенко договорился о контракте с новым главным тренером, - СМИ
Португалец Витор Перейра и его тренерский штаб прибудут в Англию для подписания контракта с "Эвертоном"
Об этом сообщает журналист Педро Сепульведа в Twitter.
Витор Перейра и "Эвертон" договорились о контракте и уже сегодня, 24 января, тренер прибудет в Англию для подписания соглашения о сотрудничестве.
Финансовые условия, сколько в "Эвертоне" будет зарабатывать новый тренерский штаб, не сообщаются. Последним клубом 53-летнего Перейры был турецкий "Фенербахче"
Исполняющим обязанности главного тренера "Эвертона" сейчас является Данкан Фергюсон.
- Напомним, 15 января Виталий Мыколенко провел против "Норвича" первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии.
- 16 января "Эвертон" уволил с должности главного тренера испанца Рафаэля Бенитеса.
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