"Эвертон" Мыколенко договорился о контракте с новым главным тренером, - СМИ

Об этом сообщает журналист Педро Сепульведа в Twitter.



Витор Перейра и "Эвертон" договорились о контракте и уже сегодня, 24 января, тренер прибудет в Англию для подписания соглашения о сотрудничестве.



Финансовые условия, сколько в "Эвертоне" будет зарабатывать новый тренерский штаб, не сообщаются. Последним клубом 53-летнего Перейры был турецкий "Фенербахче"



Исполняющим обязанности главного тренера "Эвертона" сейчас является Данкан Фергюсон.

❗️Exclusivo. Vítor Pereira ea sua equipa técnica viajam amanhã per a assinar com o #Everton . Já existe acord total entre el treinador ea equipa inglesa. ??????????????????????????????????????????? #PremierLeague #EvertonFC pic.twitter.com/Vp72bGf99w – Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 23, 2022

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