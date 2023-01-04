Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Эвертон" Мыколенко близок к увольнению тренера

"Эвертон" Мыколенко близок к увольнению тренера

4 января, 2023 среда
18:23
Спорт

Главный тренер английского "Эвертона" Фрэнк Лэмпард может покинуть свой пост

Об этом сообщает TalkSport.

По информации источника, боссы "Эвертона" взбешены после поражения от "Брайтона" (1:4) в 19-м туре АПЛ. В клубе серьезно задумались по поводу будущего Фрэнка Лэмпарда.

"Эвертон" не побеждает в чемпионате Англии уже 10 матчей подряд. Команда занимает 16 место в турнирной таблице, но рискует оказаться в зоне вылета

Лэмпард возглавляет команду с января 2022 года. За "Эвертон" играет украинец Виталий Мыколенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Виталий Миколенко
Читайте также:
Автор Владимир Воля
3 января, 2023 вторник
Война пришла на территорию Беларуси
3 января, 2023 вторник
Более 1 млн просмотров за несколько часов: историк Тимоти Снайдер выложил фото воина ВСУ в окопе за чтением его книги
Володимир Путін
3 января, 2023 вторник
Путин считает, что частично мобилизованные станут оружием победы, – военный эксперт Селезнев
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 41.44
    Продажа 42.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 января
19:03
"Лучший аргумент в политике сдерживания": министр обороны Польши подписал контракт на покупку 116 танков Abrams
18:48
Буданов: в ближайшее время ждем от США предоставления БМП Bradley
18:25
В Гааге поддержали планы по созданию в городе спецтрибунала для России
18:17
Латвия
В посольстве РФ в Латвии нашли сверток с "веществом неизвестного происхождения"
18:09
ВСУ ликвидировали российских майора, капитана и двух лейтенантов, – офицер Штефан
18:09
OPINION
Константин Москалец
Зима тревоги нашей
17:58
Эксклюзив
Путин готовит государственные перевороты в странах Европы, - эксперт по военной контрразведке Притула
17:53
Иранскую киноактрису освободили из тюрьмы после ее ареста за критику подавления протестов в стране
17:50
"Аталанта" и "Специя" сыграли вничью "украинское дерби" в Серии А
17:41
Президент Румынии попросил Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах
17:35
ВСУ уничтожили противокорабельную мину недалеко от пляжа на Одесчине
17:35
Морские пехотинцы ликвидировали 19 оккупантов и уничтожили 1 хранилище с боеприпасами
17:20
Днем оккупанты били по Никопольщине: тяжело ранен мужчина, повреждено до 20 домов
17:12
РФ могла перебросить основные наступательные силы из Бахмута на Соледар, - WSJ
17:05
На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм и контратакой захватили вражеские позиции
17:01
В сбитом иранском дроне обнаружили детали производства более 10 западных компаний, - CNN
16:59
студент
Оккупанты приказали отчислить студентов призывного возраста, которые учатся в Крыму, - ЦНС
16:57
Ученые открыли планету, на которой новый год начинается каждые 5 дней.
16:56
Эксклюзив
Странам-членам НАТО нужна Украина в Альянсе, - евродепутат Юкнявичене
16:49
Эксклюзив
Анонс контрнаступления Будановым – это один из инструментов для развала группировки РФ, – эксперт Defense Express Киричевский
16:45
Буданов: РФ больше не является военной угрозой миру, режим Путина – это посмешище для всех
16:30
На деоккупированной Харьковщине в лицее обнаружили более 500 российских учебников
16:26
За сутки незаконно пересечь украинско-румынскую границу пытались 14 мужчин
16:20
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:13
В Киеве начали работу пункты утилизации новогодних елок
16:12
Россияне обстреляли Бахмут, две женщины погибли
16:09
Владимир Арьев: отменить аукционы для закупок за бюджетные средства через Прозорро – шаг назад в реформах
16:08
OPINION
Юрий Бутусов
Сражение за Бахмут. Два варианта развития событий
16:01
В Днепре демонтировали памятники российским деятелям Ефиму Пушкину и Александру Матросову
15:59
"Барселона" выставила на трансфер футболиста, которого называли "новым Месси"
15:56
"Это здоровый уровень": в Еврокомиссии сообщили о заполненности газохранилищ ЕС на 83%
15:56
НАТО должно увеличить военную помощь Украине в несколько раз, - польский генерал Скшипчак
15:54
Интервью
Россия на себе должна почувствовать ракетные удары, которые она наносит по Украине, – политолог Коэн
15:44
В оккупированной Василевке на Запорожье уничтожена российская военная комендатура, - мэр Мелитополя Федоров
15:34
Эксклюзив
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
За гибель мобилизованных россиян от удара HIMARS в Макеевке Шойгу и Суровикин отвечать не будут, - военный эксперт Коваленко
15:25
Польша планирует визит представителя МИД в США для поддержки военных репараций от Германии
15:04
"Речь идет о жизни людей": в Воздушных силах ответили на упреки в "уничтожении дешевых дронов дорогими ракетами"
14:58
Анналена Бербок
"Молчание может быть разрушительнее, чем сказанное вслух и четко", - глава МИД Германии Бербок о преступлениях РФ
14:52
"От Крыма до Донбасса": Буданов рассказал, когда ждать большого контрнаступления ВСУ
14:36
Почти 70 нардепов отказались подписать обращение спикера ВР о лишении представителей ОПЗЖ полномочий депутатов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV