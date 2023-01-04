"Эвертон" Мыколенко близок к увольнению тренера

Об этом сообщает TalkSport.

По информации источника, боссы "Эвертона" взбешены после поражения от "Брайтона" (1:4) в 19-м туре АПЛ. В клубе серьезно задумались по поводу будущего Фрэнка Лэмпарда.

"Эвертон" не побеждает в чемпионате Англии уже 10 матчей подряд. Команда занимает 16 место в турнирной таблице, но рискует оказаться в зоне вылета

Лэмпард возглавляет команду с января 2022 года. За "Эвертон" играет украинец Виталий Мыколенко.

В ноябре сообщалось, что левый защитник английского "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может перейти в "Эвертон".

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