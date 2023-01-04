"Эвертон" Мыколенко близок к увольнению тренера
Главный тренер английского "Эвертона" Фрэнк Лэмпард может покинуть свой пост
Об этом сообщает TalkSport.
По информации источника, боссы "Эвертона" взбешены после поражения от "Брайтона" (1:4) в 19-м туре АПЛ. В клубе серьезно задумались по поводу будущего Фрэнка Лэмпарда.
"Эвертон" не побеждает в чемпионате Англии уже 10 матчей подряд. Команда занимает 16 место в турнирной таблице, но рискует оказаться в зоне вылета
Лэмпард возглавляет команду с января 2022 года. За "Эвертон" играет украинец Виталий Мыколенко.
- В ноябре сообщалось, что левый защитник английского "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может перейти в "Эвертон".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.52
- Актуальное
- Важное