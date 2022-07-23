"Эвертон" будет раздавать бесплатные билеты украинским беженцам на матч с "Динамо"

Об этом сообщают на сайте футбольного клуба.

По информации пресс-службы, клуб работает с шестью местными советами, чтобы семьи, разместившиеся по всему региону в рамках правительственной программы "Дом для Украины", имели возможность посетить игру.

Встреча украинского и английского клубов состоится 29 июля в Ливерпуле на Гудисон парк, начало в 21:45 по киевскому времени. Всю прибыль от поединка "Эвертон" направит организациям, помогающим Украине во время войны.

"Мы стремимся сделать все возможное, чтобы помочь людям, пострадавшим от ужасной войны в Украине", - сказал менеджер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард.

20 мая в перенесенном матче 33-го тура АПЛ "Эвертон" победил "Кристалл Пелас".

13 июля в благотворительном матче киевское "Динамо" уступило французскому "Лиону".

15 июля киевское "Динамо" уступило бельгийскому "Антверпену" в благотворительном матче.

20 июля "Динамо" сыграло вничью против турецкого "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

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