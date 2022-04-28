Евангелие 1811 года, уникальный свиток Торы, картины Куинджи и Айвазовского: оккупанты вывезли из музеев Мариуполя более 2 тыс. экспонатов

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



По предварительным данным, войска РФ подтвердили похищение и вывоз на территории временно оккупированного Донецка более 2 тыс. уникальных экспонатов из мариупольских музеев.

В частности, речь идет об оригинальных работах Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.

Кроме того, россияне вывезли старинные иконы и уникальный рукописный свиток. А также изготовленное венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 и более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета.

Мариупольский горсовет сообщает о подготовке материалов в правоохранительные органы для начала уголовного производства и обращения в Интерпол.

Напомним, что 27 апреля директор Мариупольского краеведческого музея сдала оккупантам бесценные картины Куинджи и Айвазовского.

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