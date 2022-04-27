"Эвакуйтесь скорее": Гайдай анонсировал на 27 апреля эвакуацию из ряда населенных пунктов Луганщины
В течение 27 апреля в Луганской области людей будут эвакуировать из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, Горного и населенных пунктов этих общин
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"27 апреля эвакуационные автобусы попробуют, как и днем ранее, эвакуировать людей отовсюду, где возможно. Это Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасное, Горное. А также села и поселки этих общин, куда еще существует проезд", - отметил он.
Сергей Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться в более безопасные области, поскольку там работает инфраструктура и не угрожают обстрелы, а дома терять нечего.
"Эвакуируйтесь быстрее: не бойтесь изменить жизнь. Сейчас любая попытка перемен – к лучшему. Практически каждому из жителей области уже нечего терять. А в других регионах Украины, куда вас отвезут бесплатно, найдут крышу над голову. Но главное – там безопасно. Функционирует инфраструктура, открытые магазины, идет обучение в школах, есть потребность в новых работниках. Следует только принять решение - жить не под шарами и градами", - подчеркнул он.
По словам главы ОВА, будут вывозить всех желающих. Кто не может самостоятельно добраться до места эвакуации, может сообщить об этом и получить помощь. Эвакуационные автобусы уже отправились.
- 26 апреля россияне обстреляли почти всю Луганщину, убив человека, повредив жилые дома, МАФы и школу.
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