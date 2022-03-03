Эвакуируют женщин и детей: Кличко призвал не оставлять автомобиль на железнодорожном вокзале и рассказал о ситуации в Киеве

Об этом Кличко написал в Telegram.



Мэр также сообщил, что звуки взрывов в Киеве в ночь на 3 марта были следствием работы украинской противовоздушной по российским ракетам. По словам мэра, разрушений и травмированных нет. Поврежденную теплотрассу планируют восстановить 3 марта.

Также мэр Киева призвал не оставлять массово автомобили возле железнодорожного вокзала, поскольку это мешает эвакуации женщин и детей. Покинутые машины перемещают на улицы, которые рядом – Жилянскую, Саксаганского и другие. Военная администрация предупреждает, что бесконтрольно оставленные автомобили, блокирующие проезд и тормозящие эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны Киева.



Кроме того, мэр рассказал, что почти все дети из столичных детских домов семейного типа находятся в безопасности за городом, а двумя днями ранее в Польшу эвакуировали 50 воспитанников из пяти домов семейного типа вместе с родителями-воспитателями.



"Киев, при содействии Центра "Спасем Украину", также вывез в Польшу 176 детей с инвалидностью из городских детских домов-интернатов. И вчера в Германию отправили больше 90 детей-сирот", - добавил Кличко.

Мэр напомнил, что в Киеве работает гуманитарный штаб для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи. Контакты штаба можно узнать на сайте Киевсовета по ссылке .



"С нами наши защитники – Вооруженные Силы, полиция, терробороны. Город живет и работает! И мы его будем защищать!" – подытожил Кличко.



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