Эвакуируют женщин и детей: Кличко призвал не оставлять автомобиль на железнодорожном вокзале и рассказал о ситуации в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города. Он заверил, что город живет и работает, дети из столичных детских домов эвакуированы в безопасное место, а поврежденную 2 марта теплотрассу возле железнодорожного вокзала восстанавливают коммунальщики
Об этом Кличко написал в Telegram.
Мэр также сообщил, что звуки взрывов в Киеве в ночь на 3 марта были следствием работы украинской противовоздушной по российским ракетам. По словам мэра, разрушений и травмированных нет. Поврежденную теплотрассу планируют восстановить 3 марта.
Также мэр Киева призвал не оставлять массово автомобили возле железнодорожного вокзала, поскольку это мешает эвакуации женщин и детей. Покинутые машины перемещают на улицы, которые рядом – Жилянскую, Саксаганского и другие. Военная администрация предупреждает, что бесконтрольно оставленные автомобили, блокирующие проезд и тормозящие эвакуацию, могут быть конфискованы на нужды обороны Киева.
Кроме того, мэр рассказал, что почти все дети из столичных детских домов семейного типа находятся в безопасности за городом, а двумя днями ранее в Польшу эвакуировали 50 воспитанников из пяти домов семейного типа вместе с родителями-воспитателями.
"Киев, при содействии Центра "Спасем Украину", также вывез в Польшу 176 детей с инвалидностью из городских детских домов-интернатов. И вчера в Германию отправили больше 90 детей-сирот", - добавил Кличко.
Мэр напомнил, что в Киеве работает гуманитарный штаб для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи. Контакты штаба можно узнать на сайте Киевсовета по ссылке .
"С нами наши защитники – Вооруженные Силы, полиция, терробороны. Город живет и работает! И мы его будем защищать!" – подытожил Кличко.
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