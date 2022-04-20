"Эвакуируйтесь и уговаривайте родных. Лучше быть в безопасности, чем ждать снаряд в бомбоубежище": глава Луганской ОВА объявил список мест сбора на эвакуационные автобусы
20 апреля эвакуационные автобусы в Луганской области будут выезжать из следующих населенных пунктов: Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Горское, Нижнее, Рубежное
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм.
"Эвакуируйтесь и уговаривайте родных - может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду. В "режиме тишины" россияне в очередной раз ответили отказом. Несколько суток эвакуация проходит при отсутствии гуманитарных коридоров и под непрекращающимся огнем российской армии", - написал он.
20 апреля власти планируют очередную попытку спасти людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горского и Попасной.
Места сбора в Луганской области 20 апреля:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
– Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
– Попасная: ул. Щербакова, 1-А;
– Горское: ул. Гагарина, 13-А;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
Гайдай отметил важность эвакуации: ситуация становится сложнее с каждым часом.
"Мы отправляем автобус и гуманитарку, к примеру в Попасную, и не уверены, доберутся ли они до места назначения. Продукты питания почти негде купить, как и медикаменты. Эвакуируйтесь и уговаривайте родных – может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду . Обезопасьте себя – идите к эвакуационному транспорту и уезжайте", – сказал он.
Глава ОВА уверяет: эвакуированных встретят – в Днепре или Ужгороде, Черновцах или Кропивницком и помогут во всем.
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