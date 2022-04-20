"Эвакуируйтесь и уговаривайте родных. Лучше быть в безопасности, чем ждать снаряд в бомбоубежище": глава Луганской ОВА объявил список мест сбора на эвакуационные автобусы

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм.



"Эвакуируйтесь и уговаривайте родных - может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду. В "режиме тишины" россияне в очередной раз ответили отказом. Несколько суток эвакуация проходит при отсутствии гуманитарных коридоров и под непрекращающимся огнем российской армии", - написал он.



20 апреля власти планируют очередную попытку спасти людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горского и Попасной.



Места сбора в Луганской области 20 апреля:



- Северодонецк: проспект Химиков, 28;



– Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;



– Попасная: ул. Щербакова, 1-А;



– Горское: ул. Гагарина, 13-А;



- Нижнее: Парковая, 13;



- Рубежное: ул. Чехова, 11.



Гайдай отметил важность эвакуации: ситуация становится сложнее с каждым часом.



"Мы отправляем автобус и гуманитарку, к примеру в Попасную, и не уверены, доберутся ли они до места назначения. Продукты питания почти негде купить, как и медикаменты. Эвакуируйтесь и уговаривайте родных – может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду . Обезопасьте себя – идите к эвакуационному транспорту и уезжайте", – сказал он.



Глава ОВА уверяет: эвакуированных встретят – в Днепре или Ужгороде, Черновцах или Кропивницком и помогут во всем.

Оккупанты обстреляли Горское, а также жилые дома Новодружеска, перебит газопровод.