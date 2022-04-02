"Эвакуированы 4 217 граждан": Ирина Верещук о результатах гуманитарных коридоров 2 апреля

Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.



По ее словам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье выехали 1 263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя, а также 498 жителей городов Бердянск, Мелитополь, Роды, Орехов и Васильевка.



"Эвакуационный конвой из 10 автобусов из города Бердянск с более чем 300 мариупольцами уже прошел Васильевку. Также продолжается движение колонн людей на частном транспорте", - сказала министр.



Также из города Запорожье в Бердянск выехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска, а часть из них будет пытаться доехать поближе к Мариуполю.



В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.



Всего эвакуировали 4 217 человек.

Напомним, армия РФ нанесла ракетные удары по городу Миргород Полтавской области.

Российские захватчики обстреляли районную больницу во временно неподконтрольном городе Балаклия Харьковской области.