"Эвакуированы 4 217 граждан": Ирина Верещук о результатах гуманитарных коридоров 2 апреля
Ирина Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров 2 апреля. Удалось эвакуировать более 4 тысяч человек
Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.
По ее словам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье выехали 1 263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя, а также 498 жителей городов Бердянск, Мелитополь, Роды, Орехов и Васильевка.
"Эвакуационный конвой из 10 автобусов из города Бердянск с более чем 300 мариупольцами уже прошел Васильевку. Также продолжается движение колонн людей на частном транспорте", - сказала министр.
Также из города Запорожье в Бердянск выехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска, а часть из них будет пытаться доехать поближе к Мариуполю.
В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.
Всего эвакуировали 4 217 человек.
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