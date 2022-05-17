Эвакуированных из Азовстали тяжелораненых бойцов обменяют на россиян после стабилизации их состояния, - Верещук
Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали в оккупированные Новоазовск и Оленовку украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния
Об этом Верещук сообщила в telegram .
По ее словам 16 мая из Азовстали были эвакуированы 52 тяжелораненых военнослужащих.
"После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог все будет хорошо", - написала Верещук.
- 16 мая экскомандир полка "Азов" Максим Жорин в эфире Еспресо заявил , что эвакуация раненых из Азовстали началась.
- Из Азовстали уехали 10 автобусов с защитниками комбината.
- Позже стало известно, что из Азовстали эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
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