Эвакуировали подъемным краном: в Николаеве из разрушенного Россией дома спасли лабрадора

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

После очередного ракетного обстрела жилых домов в Николаеве к спасателям обратился житель одной из разрушенных квартир. Он сообщил, что в его квартире на четвёртом этаже остался лабрадор. Мужчину эвакуировали ранее с помощью автолестницы.

Спасатели не остались безучастными. Использовав трубку автокрана, они поднялись к разрушенной квартире и вызволили пса. Спецоперация по спасению оказалась непростой. Потому что лабрадор никак не хотел переходить из разрушенной квартиры в люльку автокрана. Впрочем, все завершилось хорошо.

Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. В результате этого по меньшей мере четыре человека погибли

В результате обстрелов Николаевщины погибли по меньшей мере три человека, среди них ребенок

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