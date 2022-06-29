Эвакуировали подъемным краном: в Николаеве из разрушенного Россией дома спасли лабрадора
В Николаеве для спасения собаки из разрушенной россиянами квартиры на четвертом этаже использовали автокран
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
После очередного ракетного обстрела жилых домов в Николаеве к спасателям обратился житель одной из разрушенных квартир. Он сообщил, что в его квартире на четвёртом этаже остался лабрадор. Мужчину эвакуировали ранее с помощью автолестницы.
Спасатели не остались безучастными. Использовав трубку автокрана, они поднялись к разрушенной квартире и вызволили пса. Спецоперация по спасению оказалась непростой. Потому что лабрадор никак не хотел переходить из разрушенной квартиры в люльку автокрана. Впрочем, все завершилось хорошо.
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