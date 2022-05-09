Эвакуацию с Луганщины возобновят после зачистки территории Белогоровки

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграм.

"На подконтрольной Луганщине до сих пор остается более 40 тысяч жителей. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", - написал он.

ВСУ зачищают территорию Белогоровки. Туда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

"Как Только уберут всех "лишних" - спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", - пояснил Гайдай.

ВСУ держат позиции в Попасной на новых укрепленных позициях, врагу не удается прорваться. В Рубежном захватчики ежедневно несут потери – только 8 мая наши войска уничтожили 5 вражеских танков, а также около 20 российских военных, в стане врага также много раненых.

Линия обороны остается без изменений.

"Воеводовка возле Северодонецка – полностью наша, ВСУ закрепили позиции", – указал Гайдай.