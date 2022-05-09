Эвакуацию с Луганщины возобновят после зачистки территории Белогоровки
Украинские войска сейчас зачищают Белоговку, куда через реку перешли российские захватчики, а затем возобновят эвакуацию жителей Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграм.
"На подконтрольной Луганщине до сих пор остается более 40 тысяч жителей. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", - написал он.
ВСУ зачищают территорию Белогоровки. Туда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.
"Как Только уберут всех "лишних" - спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", - пояснил Гайдай.
ВСУ держат позиции в Попасной на новых укрепленных позициях, врагу не удается прорваться. В Рубежном захватчики ежедневно несут потери – только 8 мая наши войска уничтожили 5 вражеских танков, а также около 20 российских военных, в стане врага также много раненых.
Линия обороны остается без изменений.
"Воеводовка возле Северодонецка – полностью наша, ВСУ закрепили позиции", – указал Гайдай.
- Напомним, Россия обстреляла центр Славянска.
- За сутки 8 мая в Харьковской области три человека погибли в результате обстрелов, оккупанты нанесли артудар по Харькову.
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