Эвакуацию из Сум остановили, оккупанты начали стрельбу по маршруту зеленого коридора

Об этом сообщает Сумской городской совет.



В сообщении отмечают, что эвакуация населения продолжится только после прекращения стрельбы.



"Зеленый коридор только после прекращения стрельбы! Без команды и прекращения просим никого не уезжать. При прекращении огня, выезд будет продолжен", – пишет городской совет.

Напомним, в Сумах сегодня, 8 марта, был создан зеленый коридор. В 10.00 в городе начался первый этап эвакуации мирного населения.

Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. Чтобы вывезти людей, стороны объявили режим тишины. Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала российскую сторону не прибегать к манипуляциям, ведь у украинской стороны уже есть информация о том, что россияне запланировали срыв работы гуманитарных коридоров, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать другим путем .

Также сообщалось, что российские захватчики начали атаку на Мариуполь после открытия гуманитарного коридора и не выпускают мирное население.

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