Эвакуацию из Мариуполя переносят: оккупанты продолжают обстрелы города и окрестностей
В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжает обстрелы в районе Мариуполя и его окрестностей, эвакуация мирных жителей переносится
Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Еспресо.TV.
Как известно, эвакуация мирных жителей из Мариуполя должна была начаться в 11:00, однако в целях безопасности она переносится.
"Российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрел самого Мариуполя и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится", - говорится в сообщении.
Людей просят разойтись и спрятаться в укрытие. Дополнительную информацию об эвакуации власти обещают сообщить скоро. А сейчас, по данным горсовета, продолжаются переговоры с РФ по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.
- Напомним, оккупанты взорвали колею вблизи Ирпеня, эвакуировать жителей будут автобусами.
- Ранее сообщалось, что в окруженном российскими войсками Мариуполе готовят гуманитарный "зеленый" коридор. Таким образом, в городе смогут восстановить критическую инфраструктуру.
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