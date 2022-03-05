Эвакуацию из Мариуполя переносят: оккупанты продолжают обстрелы города и окрестностей

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Еспресо.TV.



Как известно, эвакуация мирных жителей из Мариуполя должна была начаться в 11:00, однако в целях безопасности она переносится.

"Российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрел самого Мариуполя и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится", - говорится в сообщении.

Людей просят разойтись и спрятаться в укрытие. Дополнительную информацию об эвакуации власти обещают сообщить скоро. А сейчас, по данным горсовета, продолжаются переговоры с РФ по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.

Напомним, оккупанты взорвали колею вблизи Ирпеня, эвакуировать жителей будут автобусами.

Ранее сообщалось, что в окруженном российскими войсками Мариуполе готовят гуманитарный "зеленый" коридор. Таким образом, в городе смогут восстановить критическую инфраструктуру.