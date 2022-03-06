Эвакуацию из Мариуполя не провели, РФ начала обстрел города, - ОВА
Россияне сорвали эвакуацию из Мариуполя, начав обстреливать город
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram.
"Эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла сегодня уехать за пределы Мариуполя: россияне начали перегруппировку своих сил и мощные обстрелы города. Вывозить людей при таких условиях крайне опасно", - написал он.
Кириленко добавил, что колонна с гуманитарным грузом, едущая в сторону Мариуполя, находится в пути.
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