Эвакуацию из Мариуполя не провели, РФ начала обстрел города, - ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram.



"Эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла сегодня уехать за пределы Мариуполя: россияне начали перегруппировку своих сил и мощные обстрелы города. Вывозить людей при таких условиях крайне опасно", - написал он.



Кириленко добавил, что колонна с гуманитарным грузом, едущая в сторону Мариуполя, находится в пути.



Ранее Радио Свобода сообщила, что на выезде из города Ирпень в Киевскую область Ранее Радио Свобода сообщила, что на выезде из города Ирпень в Киевскую область оккупанты открыли огонь по гражданским гражданам во время их попытки эвакуироваться из города.