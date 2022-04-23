Эвакуацию из Мариуполя начнут около 12:00, – Верещук
Из блокадного Мариуполя в субботу, 23 апреля, должна пройти эвакуация людей гуманитарным коридором в Запорожье
Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.
В субботу, 23 апреля, Украина снова будет пытаться эвакуировать женщин, детей и пожилых людей из блокадного Мариуполя. Место сбора – на кольце возле торгового центра "Порт-Сити".
"Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнем эвакуацию", - добавила Верещук.
- В городском совете Мариуполя просят жителей, которые уже выехали и находятся в безопасности, пытаться связаться со знакомыми и сообщать, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ситуацию в Мариуполе крупнейшей гуманитарной катастрофой со времени вторжения России и, возможно, самой плохой катастрофой века, поскольку юго-восточный портовый город подвергается постоянным бомбардировкам со стороны российских войск.
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