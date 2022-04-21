Эвакуация жителей Мариуполя продлится 21 апреля, за предыдущие сутки из города гумкоридором удалось выехать четырем автобусам, – Верещук

Об этом сообщила вице-премьер - министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Телеграмм.



"Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14.00", - написала она.



По гуманитарному коридору 20 апреля из города удалось уехать четырём эвакуационным автобусам.



"Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", – указала Верещук.



Она подчеркнула сложность ситуации безопасности в Мариуполе. Следовательно, могут быть изменения.



Кроме того, на 21 апреля запланирован гумкоридор из Херсона, а именно – из Высотополья, сел Нововознесенское и Миролюбовка, указала Верещук.



Точки сбора:

пгт Высокополье - ул. Освободителей, 112 (возле сельсовета)

с.Нововознесенское - ул.Школьная, 28 (возле сельсовета);

с.Миролюбовка - ул.Шевченко, 82 (возле школы);

20 апреля из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах кафиры не смогли обеспечить должное прекращение огня в Мариуполе для обеспечения эвакуации населения. Был запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов в Запорожье.