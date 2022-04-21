Эвакуация жителей Мариуполя продлится 21 апреля, за предыдущие сутки из города гумкоридором удалось выехать четырем автобусам, – Верещук
Четыре эвакуационных автобуса выехали 20 апреля из Мариуполя, граждане заночевали в Бердянске. 21 апреля эвакуация жителей продолжится
Об этом сообщила вице-премьер - министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Телеграмм.
"Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14.00", - написала она.
По гуманитарному коридору 20 апреля из города удалось уехать четырём эвакуационным автобусам.
"Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", – указала Верещук.
Она подчеркнула сложность ситуации безопасности в Мариуполе. Следовательно, могут быть изменения.
Кроме того, на 21 апреля запланирован гумкоридор из Херсона, а именно – из Высотополья, сел Нововознесенское и Миролюбовка, указала Верещук.
Точки сбора:
- пгт Высокополье - ул. Освободителей, 112 (возле сельсовета)
- с.Нововознесенское - ул.Школьная, 28 (возле сельсовета);
- с.Миролюбовка - ул.Шевченко, 82 (возле школы);
- 20 апреля из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах кафиры не смогли обеспечить должное прекращение огня в Мариуполе для обеспечения эвакуации населения. Был запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов в Запорожье.
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