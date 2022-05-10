Эвакуация военных из Азовстали возможна при внешнем давлении на Путина, - заместитель командира полка "Азов" Паламар
Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар считает, что для спасения военных Мариуполя требуется поддержка "третьей стороны"
Об этом он заявил в эфире Радио Свобода .
"Здесь не столько власти сами что-то могут сделать, здесь нужна поддержка третьей стороны. Гарантии от международных партнеров, давления на Путина. Если он прибег к тому, что удалось эвакуировать гражданских и он пошел на это, значит возможность такая априори существует. Это все зависит от внешнего давления, от тех стран, которые могут влиять на него", – сказал заместитель командира.
Пономарь не верит, что в гуманизм россиян.
"Я думаю этим могли бы воспользоваться сильные люди этого мира. Это нужно делать уже. Ситуация – критическая. Ребята умирают, лекарств у нас недостаточно. Приходится делать операции без анестезии. Если при военных никто не вступится, это будет катастрофа", – предупреждает он. .
По словам президента Зеленского, Украина применяет все возможные инструменты для эвакуации украинских военных из Мариуполя, но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов.
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