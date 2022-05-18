Эвакуация: Укрзализныця назначила на 18 мая один дополнительный поезд

Об этом УЗ сообщает на своем официальном сайте.

Поезд под номером 234/233 будет следовать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Предварительное время отправки – 16:30.

Как отмечают в УЗ, время отправления поездов может меняться, поэтому следует следить за информацией на сайте.

Укрзализныця с 1 июня возобновляет маршрут поезда Львов-Черновцы.

Также с 20 мая будет курсировать региональный экспресс Киев-Хмельницкий.

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