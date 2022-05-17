Эвакуация украинских военных из Азовстали продолжается, - Зеленский

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

"Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники", – сказал президент.

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .