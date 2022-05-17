Эвакуация украинских военных из Азовстали продолжается, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается процесс эвакуации украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе
Об этом он сообщил в вечернем обращении.
"Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники", – сказал президент.
- 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
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