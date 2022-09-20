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Эвакуация спасает жизнь: в Славянске минимум жертв российских обстрелов, потому что в домах не было жильцов, - председатель ОВА Лях

20 сентября, 2022 вторник
16:38
война с Россией

Из Славянска выехало 80% людей, поэтому, несмотря на постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры российскими военными, в городе минимум жертв

Об этом в эфире Еспресо сказал глава городской военной администрации Славянска  Вадим Лях.

"Сейчас, к сожалению, такой период времени, что выезжает почти столько же, сколько въезжает. Например, сегодня уехали 50 жителей грмады, и где-то до 30 – въехали. Но приезжают, как правило, чтобы взять зимние вещи и уехать через несколько дней. Все-таки эвакуация продолжается: если сделать слайд-шоу разрушений в Славянске за последнее время, а потом все же посмотреть, что минимальное количество погибших и раненых, то это потому, что в этих зданиях не жили жители, не было большого количества. людей... Вот почему удалось обойтись без жертв... Когда просто складывается подъезд, когда нет пяти этажей, понятно, что никто бы не выжил. Но, к счастью, там никого не было. Поэтому это единственное сейчас, что спасает жизнь", - рассказал он.

Вадим Лях отметил, что, несмотря на то, что продолжается эвакуация, не все жители Славянска настроены покинуть свои дома.

"Люди волнуются за свое имущество, я так понимаю, что большинство оставшихся никогда не покидали Донецкую область, они сомневаются, насколько можно уехать. У некоторых из них уже пожилые родственники, которые находятся в Славянске, и не хотят их покидать, а те отказываются уезжать. Такая проблема есть. 80% людей уже уехало, а сейчас люди в раздумьях, уезжать или нет", - сказал Лях.

  • 7 сентября, российские оккупанты обстреляли Славянск. В одном из домов разрушен подъезд, под завалами нашли тело мужчины.
  • Российские захватчики обстреляли Славянскую ТЭС, в Николаевке начались перебои с водоснабжением.

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