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Анонс

Эвакуация с оккупированного левобережья и экологическая катастрофа на Юге. "Война и волонтеры" в 17:00

9 июня, 2023 пятница
17:00
волонтеры и война

Сегодня, 9 июня, в 17:00 в программе "Война и волонтеры" с ведущей Христиной Парубий будем говорить об эвакуации людей и животных из подтопленных районов Херсона

В эфире будет волонтер Александр Косторнов - первый гражданский, который смог эвакуировать семью с оккупированного левобережья.

А также о перспективах эвакуации с левого берега Днепра и об экологической катастрофе, которая может наступить в регионе.

Александр Косторнов, Евгений Гилин и Ольга Чевганюк станут гостями программы "Война и волонтеры".

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