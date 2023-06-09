Эвакуация с оккупированного левобережья и экологическая катастрофа на Юге. "Война и волонтеры" в 17:00
Сегодня, 9 июня, в 17:00 в программе "Война и волонтеры" с ведущей Христиной Парубий будем говорить об эвакуации людей и животных из подтопленных районов Херсона
В эфире будет волонтер Александр Косторнов - первый гражданский, который смог эвакуировать семью с оккупированного левобережья.
А также о перспективах эвакуации с левого берега Днепра и об экологической катастрофе, которая может наступить в регионе.
Александр Косторнов, Евгений Гилин и Ольга Чевганюк станут гостями программы "Война и волонтеры".
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