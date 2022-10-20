"Эвакуация с ограблением": россияне начали вывозить имущество из Энергодара

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграмме .

"Паника, страх и ожидание поражения, охвативших оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество", - говорится в сообщении.

Согласно информации, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская".

"Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Эвакуация с ограблением, или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией на украинских территориях", - сообщили в Энергоатоме.

Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет.