"Эвакуация с ограблением": россияне начали вывозить имущество из Энергодара
Российские захватчики начали вывозить имущество из временно захваченного Энергодара Запорожской области
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграмме .
"Паника, страх и ожидание поражения, охвативших оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество", - говорится в сообщении.
Согласно информации, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская".
"Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Эвакуация с ограблением, или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией на украинских территориях", - сообщили в Энергоатоме.
- Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей
- По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет.
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