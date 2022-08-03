Об этом сказал в эфире Еспресо глава городской военной администрации Славянская Вадим Лях.

"В городе, где проживало 100 тыс., сейчас проживает где-то 20 тыс. Продолжают выезжать каждый день в разных направлениях - Кировоградская, Житомирская, Львовская область. Есть выбор, можно уехать во Францию. Желающих немного сейчас, потому что активность увеличивается, когда увеличивается количество обстрелов", - отметил он.

По словам Ляха, сейчас в городе спокойно, поэтому эвакуационный поток немного снизился.

"Едут разного возраста люди - и пенсионеры, и родители с детьми. Ждем, что увеличится количество желающих, потому что не за горами отопительный сезон, который будет очень тяжелым, его фактически не будет", - добавил глава городского ВА.

Он рассказал, почему люди остаются.

"Мотивация разная - есть большие семьи, где есть больные люди. Они боятся ехать, потому что могут не перенести дорогу, но мы вывозили и больных, и маломобильных людей, для них есть отдельные эвакуационные вагоны. Мы можем вывезти любого человека. Остаются родители с детьми. Также люди, живущие в многоэтажках, а это очень тяжело. Нет водоснабжения, поэтому воду на высокие этажи люди сами носят. Подвоз воды делаем к домам", - сказал Лях.

По его мнению, эвакуация увеличится с первыми холодами.

"Отопительный сезон в многоэтажках будет провести невозможно. Пока что эвакуация добровольная - работаем, убеждаем, общаемся. Я думаю, что еще будут какие-то законодательные постановления, потому что еще много людей остаются. Если количество людей в области останется таким, как сейчас, то будет тяжело отапливать и электричеством", - добавил глава городского ВА.

Лях отметил, что есть люди, которые думают, что все будет хорошо.

"Может и так, потому что попытки возобновить водоснабжение и электроснабжение предпринимаются всегда. Каждый день, когда ремонтники едут за город делать работу, бывают обстрелы. Есть уже и раненые. Очень тяжело работать в таких условиях", - сказал он.

Глава МВА отметил, что в городе есть школы и садики, которые будут использоваться как пункты обогрева.

"Там есть твердотопливные котлы. Наладить такие котлы в частных домах можно, а в многоэтажках нет. Поэтому, я думаю, что будет волна эвакуации и родители задумаются над будущим детей и более активно будут уезжать", - подытожил Лях.